رحالة سعودي: السياحة بالمملكة ستغير القواعد في المنطقة بأسرها

2019-12-30

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال الرحالة السعودي عبد الله الجمعة، إن إعلان المملكة هذا العام عن نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد، والذي من خلاله فتح حدودها للسياح، خطوة رائعة تبدل القواعد ليس في المملكة وحدها، بل في المنطقة بأسرها وسيظهر ذلك أكثر ابتداءً من العام المقبل، مضيفًا: المملكة بلد ضخم ولديه الكثير من الإمكانات السياحية من حيث الجغرافيا والتاريخ والتراث الديني، وأنا متأكد من أنها ستهتم بالسياح وهم بدورهم سيكون لهم تأثير كبير على أهل البلد.

الجمعة، هو شاب في أوائل الثلاثينيات من عمره، شغوف بالسفر، حيث زار 100 دولة، وكتب 3 كتب عن مغامراته، وأنشأ قاعدة من المعجبين من القراء والمتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في حوار له مع موقع Esquire، إن فكرة السفر واستكشاف العالم ليس مفهومًا جديدًا للسعوديين، لكنه بات جزءًا من الثقافة مؤخرًا فقط، ويرجع جزء كبير من ذلك إلى نمو وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة، والذي سمح للناس برؤية أجزاء من العالم لم يسبق لهم أن رأوها من قبل.

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وأضاف: أعتقد أنه جزء من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي، وأستخدمها لتشجيع أشخاص مثلي على الخروج والاستكشاف بأنفسهم.

وقال إن أكثر جزء ممتع في عمله هو شعوره بالفخر بأنه يتمكن من السفر كثيرًا، كما أنه يعد نفسه محظوظًا بدرجة كبيرة في أنه يشجع الناس على متابعة أحلامهم، ولا يخافوا من مطاردتها ومتابعتها.

وعن أهدافه المستقبلية، قال إنه بعد رؤيته التأثير الإيجابي الذي أحدثته على الأشخاص في المنطقة، يريد أن ينقل كتاباته ورحلاته على السوشيال ميديا إلى المستوى التالي وأن يظل مثالًا إيجابيًا وقدوة جيدة.

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