- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم محافظ التدريب التقني: السباق بسوق العمل مهارات وليس شهادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محافظ التدريب التقني: السباق بسوق العمل مهارات وليس شهادات
مُحرك رؤية المملكة هو الأيدي العاملة السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد محافظ التدريب التقني، أحمد الفهيد، أن المؤسسة تعمل على تنظيم سوق التدريب في المملكة، وتشرف حاليًّا على أكثر من ألف مركز وأكاديمية متخصصة في التربية والتقنية.
وأضاف الفهيد في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: دورنا هو تأهيل الشباب والبنات السعوديين تقنيًّا ومهنيًّا لسوق العمل، والجامعات ليست المسار الوحيد لإيجاد مخرجات لسوق العمل، والعالم المتقدم يتجه نحو التعليم المهني، و70% من طلاب المتوسطة في نظام التعليم السويسري مثلًا يذهبون إلى التلمذة المهنية.
ولفت إلى أن رؤية 2030 تسعى إلى أن “نتعلم لنعمل”، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للهيئة أن يخدم التعليم والتدريب أمرين هما التنمية والاقتصاد، متابعًا أن: نصيب المؤسسة من خريجي التعليم الثانوي كان من 7- 8% فقط في بداية الرؤية، والبقية يذهبون إلى الجامعات.
وتابع الفهيد: 60% ممن يعملون في السوق الأمريكي بلا شهادات جامعية، والشركات العالمية الكبرى تبحث عن الخبرات، والسباق في سوق العمل أصبح سباق مهارات لا سباق شهادات، وطُلب من المؤسسة أن تصل إلى 12.5% من خريجي الثانوية العامة بحلول 2020 ونحن وصلنا إلى 20%، ونستهدف الوصول إلى 35% في عام 2025.
وأضاف: رؤية المملكة كأنها سيارة تحتاج إلى محرك، والمحرك هو الأيدي العاملة الماهرة السعودية من الجنسين، لذلك نستهدف استقطاب 40% من خريجي التعليم الثانوي للتعليم المهني والتقني بحلول 2030.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ التدريب التقني: السباق بسوق العمل مهارات وليس شهادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.