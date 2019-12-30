فيديو.. الخميس مبتكر فن الرسم على الرمال يبهر زائر موسم حائل

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

بات الرسم على الرمال أحد الفنون الجميلة التي تلاقي صيتًا واسعًا، وهو بسيط بمحتواه ومعقد بأفكاره المتجددة، وهو ما يبرع فيه الفنان صالح محمد الخميس.

الفيديو

Advertisements

وضمن الفعاليات المصاحبة لموسم حائل التقت “متابعات الخليج 365” بالفنان التشكيلي صالح محمد الخميس، مبتكر الرسم والكتابة على الرمل، والذي استعان بطاولة صغيرة من سطح زجاجي يسكب عليها الرمل للكتابة والرسم لنثر إبداعه في استخدامها لتحويل الرمال على السطح الزجاجي الصغير للوحة جمالية يتابعها الزائر عبر شاشة تلفزيونية مثبتة فوق طاولة تنقل ما يجري إلى شاشة العرض على مرأى من المشاهدين.

وقال: إنه يرسم من خلال تأليف قصة تبرز الفكرة التي ينوي إيصالها للجمهور، ثم يختار الموسيقى المصاحبة وهي الخطوة الأصعب ليأتي العرض الفني متكاملًا وبارزًا، ولا يمانع في طلبات الجمهور سواء بالرسم أو كتابة أسمائهم لتصويرها من خلال هواتفهم المحمولة.

ولفت الخميس إلى أن هناك أفكارًا جديدة جاري العمل عليها من خلال هذا الابتكار.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







