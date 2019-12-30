أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأثنين 30/12/2019

سجلت أسعار الذهب اليوم الأثنين 30/12/2019 في المملكة العربية السعودية ارتفاع طفيفا للغاية لكافة الاعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وهذا بفعل ارتفاع طفيف في سعر أوقية الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم الأثنين 30/12/2019 في السعودية

سجل الجرام عيار 24 نحو 182.54 ريال مقابل 48.65 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 167.33 ريال مقابل 44.60 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 159.73 ريال مقابل 42.57 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 136.91ريال مقابل 36.49 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 106.48 ريال مقابل 28.38 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 91.27 ريال مقابل 24.33 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.278 ريال مقابل 340.58 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 182.544 ريال مقابل 48.653 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.677 ريال مقابل 1.513 دولار.