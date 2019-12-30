شكرا لقرائتكم خبر عن عريس ينتقم من عروسته أمام الحضور في ليلة الدخلة بعدما اكتشف ”خيانتها” قبل الزواج.. ؟! (شاهد ماذا فعل؟) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر عبر مواقع التواصل بالصين مقطع فيديو يوضح كيف انتقم عريس من عروسه في حفل زفافهما في مقاطعة “فوجيان” في جنوب شرق الصين، وأمام جميع ضيوف الحفل بعد أن اكتشف خيانتها!

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عريس ينتقم من عروسته أمام الحضور في ليلة الدخلة بعدما اكتشف ”خيانتها” قبل الزواج.. ؟! (شاهد ماذا فعل؟)

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– ماذا جاء في مقطع الخيانة؟!

وقام العريس بعرض شريط جنسي مدته 5 دقائق لعروسه مع زوج أختها الحامل، أمام العائلة والأصدقاء، وذلك لإذلالها بعد أن اكتشف خيانتها، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبحسب المقطع المتداول؛ فإنه يتم سماع رسالة نصية تخبر الجمهور “الآن نحن بصدد عرض مقاطع الفيديو لكيفية تم الزواج بين الحبيبين”، ولكن بعد ثوانٍ، يبدأ تشغيل مقطع فيديو جنسي للعروس على شاشة كبيرة بالقاعة.

– هذا ما قاله العريس المخدوع لعروسته الخائنة :

ليظهر بعد ذلك العريس وهو يصرخ متهمًا العروس على خشبة المسرح بالخيانة، قائلاً: “هل فكرت أنني لم أكن أعرف؟”، فيما قامت العروس برمي باقة ورد كانت بيديها لها على العريس، ليتدخل أفراد أسرهم وأصدقائهم للفصل بينهما بعد فترة وجيزة.

– حقيقي أم خدعة تسويقية؟

وأثار المقطع الذي يعتقد أن ضيفًا قد قام بتصويره في حفل الزواج، غضبًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل بالصين، في حين يعتقد البعض أن الحادث حقيقي، إلا أن البعض الآخر يجادل بأن المقطع قد تم تصويره بواسطة تطبيق كاميرات مراقبة كعملية تسويقية!

وكذلك يقال إن العريس تعرف على علاقة عروسه بعد تركيب كاميرا أمنية في منزلهما المستقبلي خلال تجديده للمنزل استعدادًا لزواجهما، وأن العروس وزوج أختها كانا على علاقة منذ عامين، وأن أخت العروس كانت حامل في شهرها السادس!.