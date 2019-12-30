عاجل : 22دولة عربية تتحرك لصد التدخل التركي في لبيبا وخليفة حفتر يطير إلى هذه الدولة

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الجامعة العربية، الاثنين، عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، الثلاثاء، بناء على طلب من مصر، لبحث الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت الجامعة العربية، في بيان، أن الاجتماع سيبحث "تطورات الأوضاع في ليبيا التي تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، وذلك لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.

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يأتي هذا بعد زيارة مباغتة قام بها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إلى مصر ، التقى خلالها بعبدالفتاح السيسي.

وقد أجرت الأمانة العامة مشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية ومصر صاحبه الدعوة وتم الاتفاق على عقد الاجتماع غدا الثلاثاء فى مقر الأمانة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، طلبت دعما تركيا، في مواجهة حملات عسكرية متتالية، تشنها قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الذي تدعمه مصر والإمارات بشكل مباشر، على العاصمة طرابلس.