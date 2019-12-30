وزير التعليم يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع المدارس والجامعات الخميس القادم

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات يوم الخميس المقبل. جاء ذلك إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، تأسياً بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

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