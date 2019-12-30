أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة في القطاع الخاص “وصول” يغطي 13 منطقة، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة. وكان الصندوق قد أجرى تعديلات على برنامج “وصول”، تضمنت تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال.
وشملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتًا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريًا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقًا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا. ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر منها الجوف والباحة.. تعرّف على المناطق التي يغطيها برنامج دعم نقل المرأة العاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.