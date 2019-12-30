تركي آل الشيخ يمازح وزير الثقافة: أجل بشتري ‏قلامة ودفاتر ومسطرة

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على ‏إطلاق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، برنامجًا ‏للابتعاث الثقافي، موجهًا تساؤلًا: “هل تشملنا يا سمو ‏الأمير إذا نبي ندرس؟”.‏

ورد الوزير على تساؤل رئيس هيئة الترفيه بإعلامه بموعد التسجيل في البرنامج (19 يناير 2019)، ليعقب آل الشيخ مازحًا عبر حسابه في “تويتر”: “أجل بشتري ‏قلامة ودفاتر ومسطرة وجاهز”‏.

كان وزير الثقافة ، قد أطلق اليوم برنامج الابتعاث الثقافي، وهو ‏الأول من نوعه في تاريخ المملكة، لدراسة التخصصات الثقافية ‏والفنية في الجامعات العالمية‎.‎

وتشمل التخصصات التي يوفرها برنامج الابتعاث الثقافي: الموسيقى، والمسرح، والتصميم والمتاحف، ‏والآثار، وصناعة الأفلام، والآداب، والفنون البصرية، وفنون ‏الطهي.