«الأرصاد» عن «طقس الثلاثاء»: رياح متربة تحد من الرؤية على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية.
وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي- إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً غدًا الثلاثاء على معظم مناطق المملكة.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الرياح السطحية بالبحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ ساعة.
وأشارت إلى أن ارتفاع الموج من متر إلى مترين، فيما حالة البحر متوسط الموج، أما الخليج العربي، فالرياح السطحية به جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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