وزير التعليم يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات.. الخميس القادم

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات، يوم الخميس القادم.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه وزير التعليم بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل، سائلًا الله أن يغيث البلاد والعباد.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعا –في بيان صادر عن الديوان الملكي- اليوم الاثنين، لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل.