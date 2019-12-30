«عبدالملك» يستعرض «مشاريع سعودية» لإعمار وتنمية محافظات يمنية

استعرض رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قائلًا: إن الخطة تسير على أكمل وجه منذ أطلق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس عبدربه منصور هادي، خطة تعزيز دعم اليمن اقتصادياً، بوديعة بقيمة 2 مليار دولار، ومنحة المشتقات النفطية، وغيرها من مشاريع الإعمار والتنمية.

وأضاف عبدالملك، خلال استقباله وفداً سعودياً من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مدير إدارة المشاريع والدراسات في البرنامج المهندس حسن العطاس، أن للوديعة السعودية دوراً كبيراً بدعم الاستقرار المالي واستقرار سعر الصرف للريال اليمني أمام الدولار في بلد يشهد حرباً منذ خمسة سنوات، فضلاً عن مساعدة البنك المركزي اليمني وفتح اعتمادات مالية لسلع أساسية وصلت كل بيت يمني.

وقال عبدالملك، إن وفد البرنامج السعودي قام بزيارات ميدانية للمطار والميناء في عدن لرصد احتياجات التطوير، مؤكداً أن المواطن اليمني في عدن وفي مختلف المحافظات يستبشر بمشاريع تنمية وإعمار سترى النور قريباً، فيما ناقش الجانبان مستجدات مشاريع البرنامج السعودي، ومنها مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، ومشروع مطار مأرب، كما واصل وفد البرنامج -في ثاني أيام نشاطه بالعاصمة المؤقتة عدن- عقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولي الجهات الحكومية، لرصد احتياجات محافظة عدن، ويقوم بها وفد البرنامج بالتنسيق مع الجانب اليمني.

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ودعماً لقطاع الصحة، عمل وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على زيارة ميدانية تفقدية إلى مستشفى عدن العام، الذي تم تأهيله بتمويل من صندوق التنمية السعودي، وبإشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك بعد أن عقد الوفد اجتمعا في يومه الأول مع مسؤولي قطاع الطرق والأشغال العامة في محافظة عدن، واطّلع على عرض قدمه الجانب اليمني لأولويات المشاريع في قطاع الطرق والإنارة، التي ستنعكس آثارها على المجتمع اليمني مباشرة، وستسهم في إيصال الخدمات الأساسية للمواطنين وتسهيل تنقلاتهم.

وأشاد مسؤولو قطاع الطرق والأشغال العامة في محافظة عدن بسرعة تجاوب البرنامج في رصد احتياجات المواطنين والجهات الحكومية والسلطة المحلية، وبيّنوا أن مشاريع البرنامج أسهمت في دعم قطاع النقل والطرق في عدد من المحافظات اليمنية، حتى باتت شاهداً على ما تقدمه المملكة من دعم للتنمية في اليمن، موضحين أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هو أول منظمة تنموية تعمل على تحسين الخدمات وتأهيل الطرق في محافظة الجوف اليمنية.

وفي اليوم الثاني اجتمع وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع مسؤولي التعليم العام في محافظة عدن، كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع التعليم وسبل تخطيها بما يحقق التنمية المستدامة وعدم توقف الحركة التعليمية، وبحث الجانبان إنشاء عدد من المدارس وتأهيل وترميم عدد آخر منها، واستكمال مجموعة من المشاريع المتعثرة في المحافظة، إلى جانب دراسة احتياجات التدريب والتأهيل في مكاتب التعليم في المحافظة.