مستفيدو «شمس الديار»: 10 أشهر تحقق فيها حلمنا بتملك المسكن

«تحقق وعد ولي العهد..».، بهذه العبارة عبّر المواطنون عن سعادتهم بعد أن تملكوا مسكنهم الأول ضمن المرحلة الأولى لمشروع «شمس الديار» الواقع غرب مطار الملك خالد الدولي شمال العاصمة الرياض، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيدين بالتصاميم العصرية وجودة التنفيذ بالتقنيات الحديثة والبنية التحتية والخدمات المتوفرة في المشروع، واصفين أن حياتهم قد تغيرت كثيرًا بعد سنين عاشوها في مساكن مستأجرة، مستذكرين حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن استراتيجيته في قطاع الإسكان.

من جهته، عبر المواطن علي أحمد آل إبراهيم لـ«عاجل»، اليوم الاثنين (30 ديسمبر 2019)، عن سعادته بما تحقق له وأسرته قائلًا: «أنا في غاية السعادة اليوم وأنا أرى بيتي على أرض الواقع بعد عشرة أشهر فقط من توقيعي العقد مع شركة الديار العربية»، مشيدًا بالمواصفات التي تتمتع بها فيلته الجديدة المزودة بأجود التمديدات الصحية والكهربائية مضمونة بموصفات يعجز الإنسان أن يوفرها لمسكن ذي بناء شخصي.

واستذكر آل إبراهيم، مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أحد اللقاءات عن إعادة هيكلة قطاع الإسكان لرفع نسبة التملك، قبل نحو 3 سنوات، مؤكدًا أن ذلك تحقق على أرض الواقع وأمام الملأ، بعد أن نجحت الوزارة في تحقيق تطلعات القيادة عبر توفير عدة خيارات للمواطن بينها «وحدات تحت الإنشاء» بأسعار وصفها بالمعقولة وبأقساط ميسّرة تمتد إلى 25 سنة دون فوائد.

أما المستفيد سلمان إبراهيم بن قضيعين فقال: «لاحظت اهتمام الوزارة والمطور العقاري بأدق التفاصيل ولو كنت أنا المسؤول عن بناء منزلي ربما لن أراعي هذه التفاصيل الدقيقة»، مؤكدًا ثقته بجودة الوحدات السكنية التي توفرها وزارة الإسكان، داعيًا في الوقت ذاته المواطنين لانتهاز الفرصة في الحصول على سكنهم المناسب من خلال الخيارات التي أتاحتها الوزارة، مبينًا أن «الإسكان اختصرت لهم المسافات بعد توفيرها كافة الخدمات في تطبيق «سكني» الذي أتاح التسجيل والقبول الفوري بجانب فرصة الحصول على الاستشارة المالية من المستشار العقاري.

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من جانبه، عبّر المواطن المستفيد طلال علي الحربي عن شكره لله أولًا ثم لقيادتنا الرشيدة ولوزارة الإسكان، لافتًا إلى سعادته الغامرة باستلام وحدته قائلًا: يوم تاريخي في حياتي، بعد قصص الانتظار الطويلة التي كنا نسمع عنها، مؤكدًا أنه لم يكمل سنة واحدة من يوم التوقيع إلى دخوله لمنزله.

وختم المواطن المستفيد ماجد صنيتان الحنيحنه، بمشاعر جميلة؛ حيث قال: الحمد لله أستطيع الآن الرد على من كان يشكك في توجهي وقناعتي وكذلك في مصداقية وزارة الإسكان، مشيدًا بحرص شركة الديار العربية، المنفذة للمشروع على الجودة والإتقان والتميز ولله الحمد.

الجدير بالذكر، أن معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل، سلم أمس (الأحد)، عددًا من الأسر وحداتهم السكنية الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمشروع «شمس الديار» ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يوفر المشروع أكثر من 500 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفيلل والتاون هاوس بنماذج وتصاميم متنوعة.