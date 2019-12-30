السعودية اليوم / مركز رعاية المستفيدين بتعليم جازان قناة ميسرة للتواصل وتوفير للوقت والجهد



جيزان 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

يواصل مركز رعاية المستفيدين بتعليم جازان "تواصل" تقديم خدماته للمستفيدين والمستفيدات من المواطنين والمواطنات ومنسوبي ومنسوبات التعليم بمقره بالإدارة العامة وعبر فروعه في مكاتب التعليم بالمنطقة.

‏‏‏‏‏‏‏وأوضح مدير المركز إبراهيم عقيلي أن المركز يهدف إلى تحقيق أسرع وأفضل سبل التواصل مع المسؤولين لتحقيق رضا المستفيدين من خلال فتح قناة ميسرة للتواصل تخدمهم من مواقعهم، ‫عبر تقديم عدد من الخدمات للمستفيدين كإصدار بطاقات العمل واستقبال الاستفسارات والاقتراحات ويعمل على توجيهها للجهة المعنية ويتابعها حتى تنتهي إجراءاتها، ومواعيد لقاءات المسؤولين بالمستفيدين، إضافة للعدد من الخدمات الأخرى التي تسهم في توفير الوقت والجهد وترتقي بنسبة رضا المستفيدين وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.‬

وأشار إلى أن المركز يقدم خدماته عبر مقره في الإدارة العامة "بنين وبنات" إضافة إلى 4 مراكز في مكاتب التعليم بمحافظات المنطقة، وتم تجهيزها بكافة التجهيزات والكوادر المدربة، وسيستفيد من الخدمات المقدمة المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات وقادة المدارس والكادر الإداري وأولياء الأمور .

// انتهى //

22:10ت م

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