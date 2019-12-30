

الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة آل الشيخ عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .

// انتهى //

21:59ت م

0185





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.