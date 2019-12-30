السعودية اليوم / زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.6 درجات



إسلام آباد 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 42 كم وعلى بُعد 260 كم شمال شرق مدينة مينغورا الواقعة في شمال باكستان.

وشعر بالزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك أقاليم خيبر بختونخواه وكشمير الحرة والبنجاب ومنطقة جيلجيت بلتستان والعاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

ولم ترد على الفور أنباء عن حدوث خسائر بشرية أوأضرار مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم تحسبًا لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.

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21:59ت م

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