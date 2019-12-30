

سكاكا 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

التقى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر في مكتبه بالمحافظة اليوم برئيس بلدية المحافظة المهندس سميحان بن محمد الشمري، ورئيس المجلس البلدي فالح زعل العنزي.

واستعرضت خلال اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة وضع المنازل الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمواطنات.

// انتهى //

21:18ت م

0181





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ القريات يلتقي برئيسي البلدية والمجلس البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.