السعودية اليوم / وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع لجنة الفعاليات بإمارة المنطقة



حائل 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

رأس وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري في صالة الاجتماعات بالإمارة اليوم الاجتماع الأول للجنة الفعاليات بإمارة منطقة حائل .

وفي بداية الاجتماع رحب المطيري بالجميع ، مؤكداً أهمية الدور المنوط بأعضاء اللجنة وأهمية التفاعل الأمثل بما ينعكس على النشاط السياحي والاقتصادي على مدار العام .

بعد ذلك تم مناقشة طلبات الجهات الراغبة بتنفيذ فعاليات سياحية في مدينة حائل والمحافظات التابعة للمنطقة واتخذت اللجنة بشأنها الإجراءات اللازمة .

// انتهى //

21:16ت م

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