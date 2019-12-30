السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يزور الشيخ الشريم



الطائف 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اليوم، إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم في منزله بالطائف، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ.

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20:22ت م

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