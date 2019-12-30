شكرا لقرائتكم خبر عن سداد إلكتروني وجهاز تتبع.. تعرّف على تفاصيل سيارات الأجرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة النقل أن سيارات الأجرة الجديدة، تحتوي على تجهيزات وإضافات خاصة تحسّن جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الأمان للركاب.

وكشفت الوزارة عن مشروعها الجديد، المُتمثل في تطوير سيارات الأجرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تبدأ سيارات الأجرة الجديدة بالظهور في مطارات المملكة، على أن يستمر التغيير تدريجياً ليشمل سيارات الأجرة بجميع أنحاء المملكة.

وتشمل الإضافات والتجهيزات الجديدة، توفير بيانات عن السائق والمركبة والمنشأة، ونظاما ملاحيا متطورا للوصول للأماكن بسهولة وفي أسرع وقت، وجهاز تتبع مرتبطا بمنصة وصل.

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كما تتيح إمكانية السداد إلكترونياً مع طباعة الفاتورة، وتقييم السائق كذلك، وشبكة واي فاي للاستمتاع بتصفح الإنترنت خلال الرحلة، بالإضافة إلى محتوى تعريفي متعدد اللغات عن المملكة.

وبدأت الهيئة العامة للنقل تنفيذ برنامجها الخاص بتغيير هوية سيارات الأجرة بشكل كامل، ليشمل ذلك تطوير الشكل الخارجي للمركبة لتصبح باللون الأخضر، فضلاً عن تطوير مهارات السائقين وكفاءتهم المهنية.

وتنقسم سيارات الأجرة الجديدة إلى ثلاثة أنواع، وليست فئة واحدة كما الآن، وهذه الأنواع هي العامة الاعتيادية، وأجرة المطار، وكلاهما باللون الأخضر، والنوع