محمد العصيمي: بعض المراهقين يتحرشون للتفاخر!

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الكاتب الصحفي محمد العصيمي، أن بعض المراهقين يتحرشون للتفاخر، والدليل أن من يصوره هم أصدقاؤه!

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وتابع العصيمي خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية مساء اليوم الاثنين: نحن نبني وضعًا سياحيًّا وترفيهيًّا استراتيجيًّا، ولا نريد كل من أتى إلينا أن يخرج فينشر فيديو أو صورة أو تعليق عن التحرش به في مناسبة حضرها بالمملكة.

وأضاف الكاتب: رغم العقوبات المشددة في نظام التحرش، إلا أن هناك بعض “المتفلتين” الذين يستهترون فيه، ولا أرى أن هناك ما يمكن أن يردع هؤلاء عن مثل هذه التصرفات التي أحرجتنا أمام العالم كله سوى “التشهير”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التشهير يضر بالشخص المتحرش وأسرته والقبيلة ونسائها.

وشدد على أن من يريد أن يحترم عائلته عليه احترام نفسه أولًا في الأماكن العامة، خاصةً في ظل الوضع الإستراتيجية الذي تمر به المملكة في هذه المرحلة.

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