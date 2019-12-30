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2019-12-30 ولي العهد يتلقى اتصالًا من بومبيو لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة استعرضا الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار متابعات الخليج 365 - واس تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا، من ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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