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أمير مكة بالنيابة يزور الشيخ الشريم في منزله بالطائف

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2019-12-30

أمير مكة بالنيابة يزور الشيخ الشريم في منزله بالطائف

متابعات الخليج 365 - الطائف

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان اليوم الاثنين إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور سعود الشريم في منزله بالطائف.

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جاء ذلك بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ.

 

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