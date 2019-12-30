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2019-12-30 أمير مكة بالنيابة يزور الشيخ الشريم في منزله بالطائف متابعات الخليج 365 - الطائف زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان اليوم الاثنين إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور سعود الشريم في منزله بالطائف. Advertisements جاء ذلك بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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