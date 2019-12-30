وزير التعليم يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس يوم الخميس المقبل.

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وقالت وزارة التعليم : إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل ٧/ ٥/ ١٤٤١هـ؛ فقد وجه وزير التعليم بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات، سائلًا المولى عز وجل أن يغيث البلاد والعباد.

وكان الديوان الملكي أصدر اليوم بيانًا قال فيه : تأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 1440هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

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