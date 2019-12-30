اخبار السعوديه

25 جراحة قلب يجريها فريق مركز الملك سلمان بالمكلا

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم 25 جراحة قلب يجريها فريق مركز الملك سلمان بالمكلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-30

25 جراحة قلب يجريها فريق مركز الملك سلمان بالمكلا

منها 12 حالة قسطرة

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 15 عملية جراحية منها 3 لجراحة القلب المفتوح و12 حالة لقسطرة القلب بمدينة المكلا، وذلك في اليوم الثالث من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في جمهورية اليمن، ليصل إجمالي العمليات المنفّذة منذ بدء الحملة 30 جراحة.
وتهدف الحملة إلى إجراء ما يُقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة المكلا؛ انطلاقًا من واجب المملكة العربية الإنساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

تابعنا على 908fa0c03b.jpg تواصل معنا على877a3f2161.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 25 جراحة قلب يجريها فريق مركز الملك سلمان بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا