25 جراحة قلب يجريها فريق مركز الملك سلمان بالمكلا

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - واس

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أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 15 عملية جراحية منها 3 لجراحة القلب المفتوح و12 حالة لقسطرة القلب بمدينة المكلا، وذلك في اليوم الثالث من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في جمهورية اليمن، ليصل إجمالي العمليات المنفّذة منذ بدء الحملة 30 جراحة.

وتهدف الحملة إلى إجراء ما يُقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة المكلا؛ انطلاقًا من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

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