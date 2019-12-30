- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم أفخم سيارات الدفع الرباعي بديلًا للهودج في موكب المنقيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أفخم سيارات الدفع الرباعي بديلًا للهودج في موكب المنقيات
لبث روح الحماس وإضفاء الفخامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تتمتع الإبل منذ قديم الزمان بمكانة خاصة عند أهل البادية بخلاف أنها مصدرهم الرئيسي في التنقل والتغذية، لهذا باتت محور الاهتمام الأول لامتلاكها.
وكانت جيوش الحرب تقدم جملًا جميلًا عليه هودج وبداخله فتاة حسناء كالعروس في ليلة زفافها، وذلك لإثارة حماس الجنود بالجيش حتى يتمكنوا من الانتصار وكسب الغنائم، وعندما تعود القبيلة منتصرة تصاحبها زفة يتوسطها ذات الهودج وسط مواكب فرح كبيرة.
تحول هذا الموروث إلى قالب أجمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام حاليًا في الصياهد، حيث تشاهد المنقيات تتوجه إلى ميدان العرض في موكب مهيب يتقدمها جيب دفع رباعي فاخر ومثله العشرات على اليمين واليسار والخلف تزف المنقية.
ويهدف المتسابق بهذا الموكب إلى بث روح الحماس ووضع مزيد من الفخامة على دخوله للمسابقة فيكتمل الجمال جمالًا في صورة رائعة، تعزز من حظوظه في الفوز بأحد الألقاب الغالية والصعود لمنصات التتويج والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “يحفظهما الله”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أفخم سيارات الدفع الرباعي بديلًا للهودج في موكب المنقيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.