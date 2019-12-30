أمير مكة بالنيابة يستعرض مشاريع الجهات الحكومية في الخرمة والمويه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف مشاريع الجهات الحكومية وملامح خططها المستقبلية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا حضره مديرو القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الخرمة.

وشهد الاجتماع تداخل عدد من أعضاء المجالس المحلية الذين بدورهم نقلوا له أبرز الاحتياجات التنموية.

كما رأس اجتماعا مماثلا حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة المويه.

إلى ذلك زار الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمس مقر أمانة محافظة الطائف، والتقى خلالها قيادات الأمانة.

وترأس خلال الزيارة اجتماعا جرى خلاله استعراض المشاريع التنموية والملفات التي تعمل الأمانة على معالجتها لخدمة سكان وزوار المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

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وأطلع أمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على أهم المحاور التي تعمل الأمانة على تطويرها، والمتمثلة في النطاق العمراني، والطرق، والاستثمار، والجذب السياحي، وتحسين المشهد البصري والمداخل.

بعد ذلك شاهد الأمير بدر بن سلطان فيلما قصيرا عن (الطائف الجديد)، والتي تضم المطار، ومدينة سوق عكاظ، واحة التقنية، والضاحية السكنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.

إلى ذلك استقبل الأمير بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وقدم أمير مكة المكرمة بالنيابة شكره لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.

وخلال اللقاء تسلم الأمير بدر بن سلطان تقريرا إحصائيا عن أعمال شرطة محافظة الطائف سلمه مديرها اللواء علي العطوي، وتقريرا ربع سنوي للشرطة سلمه مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف الثمالي.

كما تسلم تقريرا عن أعمال الأدلة الجنائية بشرطة الطائف سلمه مديرها العقيد عبدالله عسيري، وتسلم أيضا تقريرا عن أعمال إدارة مرور الطائف سلمه مديرها العقيد علي الشيباني، وتقرير أعمال الدوريات الأمنية، والذي سلمه مديرها العقيد عبدربه العتيبي.

وزار الأمير بدر بن سلطان متنزه الردف، واستمع خلال الزيارة إلى شرح من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل عن مكونات المتنزه الواقع على مساحة تقدر بنحو 500 ألف م2 من المرافق السياحية والتثقيفية والاجتماعية والرياضية.