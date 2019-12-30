سعود بن نايف: التوعية بتأثيرات الأمراض النفسية تسهم في سرعة معالجتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أن نمط الحياة المتسارع أثر على الإنسان، وأوجد عددا من الأمراض التي أثرت على البعض، وجعلتهم يشعرون أنهم منعزلون عن المجتمع، غير قادرين على التفاعل معه.

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وقال خلال تكريمه بديوان الإمارة أمس داعمي مبادرة «الشعور الأزرق» والتي نظمها مركز الأميرة جواهر بنت نايف لمشاعل الخير أخيرا، وتعنى بالتوعية بتأثير القلق والاكتئاب على الإنسان، إنه في ظل جهل البعض بماهية الأمراض النفسية، وسبل التعامل معها، يتعاظم دور مؤسسات القطاع غير الربحي للقيام بواجبها، وتوعية المجتمع بهذه الأمراض، والعلاج المتوفر لها، والحرص على أن تكون الحملات التوعوية مبتكرة ومدروسة، وموضحة لآثار هذه الأمراض لتكون المحصلة الحد من تأثيراتها، وسرعة معالجتها، مشيرا إلى أن التكامل بين مختلف الجهات، سيسهم في انخفاض أعداد المصابين بهذه الأمراض، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه لهم، متمنيا للمركز والداعمين التوفيق.

من جهتها أوضحت المديرة التنفيذية لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيا، أن هذه المبادرة لم تكن لتلاقي النجاح الذي حققته لولا توفيق الله ثم الدعم الكريم من أمير المنطقة الشرقية، وتوجيهاته التي تفضل به لفريق العمل.

في المقابل أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي أن الشؤون الصحية تسعد بالشراكة مع القطاع غير الربحي في مبادرات مبتكرة، تساهم في تعزيز الصحة النفسية، وتخلق وعيا بهذه الأمراض وتأثيراتها.