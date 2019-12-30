ورشة تناقش الخطط والاستراتيجيات الإعلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضمن برنامج التعاون بين وزارة الإعلام وكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، استضافت الوزارة ورشة عمل بمقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بعنوان «الخطط والاستراتيجيات الإعلامية»، قدمها المشرف العام على التخطيط والاستشراف الإعلامي الدكتور خالد الغامدي الذي أكد أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والكلية وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير العمل المشترك وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.

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وتحدث عن بناء الخطط الإعلامية والاستراتيجيات والمنهجية المتبعة في ذلك، إضافة إلى العناصر الأساسية المكونة للخطط الإعلامية، مستشهدا بعدد من النماذج لخطط سبق إعدادها مع مناقشة الدروس المستفادة والتحديات والفرص.

بعد ذلك تداخل المشاركون من خلال النقاش وطرح الأسئلة حول مختلف المحاور ودور الإعلام في الأزمات.

وعبر وفد كلية القيادة والأركان عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الإعلام على تعاونها الدائم وإقامة مثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون بين الجانبين.