السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حائل

تشهد فعاليات مهرجان «نبض حائل»، الذي يقام ضمن موسم حائل 2019م ويستمر حتى 8 فبراير المقبل، في متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن، إقبالا كبيرا من الزوار، حيث يضم خمسة مواقع للفعاليات.

ويضم الموقع الأول مطاعم شهيرة تحضر وجباتها الطازجة في الهواء الطلق، فيما يضم موقع المقاهي محلات بيع القهوة، في حين يضم موقع الأسواق عددا كبيرا من «الأكشاك» التي تقدم معروضاتها المتنوعة إلى جانب فعاليات معرض ورش العمل، ومعرض الفنون والحرف.

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وحظي موقع «الألعاب» الذي يضم مجموعة متنوعة من الألعاب الالكترونية، وموقع الأطفال الذي يضم عددا كبيرا من ألعاب الأطفال الرقمية بإعجاب الشباب والعائلات.

وشهد المسرح المفتوح عروضا بهلوانية وموسيقية متنوعة تتضمن فقرات تفاعلية وتشويقية مميزة تفاعل معها الجمهور.

وأوضح مدير المركز الإعلامي لموسم حائل صالح العنزي أن مهرجان نبض حائل الذي يعمل فيه 440 موظفا لتقديم أرقى الخدمات للزوار يضم الكثير من الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي.