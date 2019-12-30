أول برنامج ابتعاث للتخصص بالثقافة والفنون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، والذي يتيح فرصا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية، في مجالات منها علم الآثار والتصميم والمتاحف والموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي، وذلك في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الثقافي، وذلك للمراحل الدراسية «البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه».

وسيبدأ فتح باب التسجيل في البرنامج 19 يناير المقبل، وفق ثلاثة مسارات رئيسة، الأول يشمل الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حاليا على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية، حيث سيضمون إلى البرنامج وفق لوائح وآليات البرنامج. فيما يشمل المسار الثاني من تقدموا مسبقا بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، وسيبتعثون في عام 2020م فور استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج، أما المسار الثالث، فيشمل الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى البرنامج لبدء الدراسة عام 2021م. وستخصص الوزارة منصة الكترونية شاملة لاستقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج مطلع 2020م.

وأكد الأمير بدر بن فرحان أن التعليم الركيزة الأساسية التي سيبنى عليها القطاع الثقافي الذي تتطلع له المملكة، كون التركيز على النشء أساس أي مشروع تطويري للقطاع الثقافي والفني، منوها بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الثقافي من رعاية ودعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إيمانا بأهمية هذا القطاع في تحسين جودة الحياة وتمكين المواهب الوطنية وخلق فرص الحوار وتعزيز تبادل الخبرات مع العالم.

وقال إن برنامج الابتعاث الثقافي هو المرحلة الأولى من مشروع تعليمي متكامل يبدأ من التعليم العام ولا يتوقف عند التعليم الجامعي، ويستهدف تطوير الثقافة السعودية وفق منظور شامل يضع التعليم أساسا لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الثقافية والفنية وتأهليهم وتدريبهم لتطوير بناء القدرات في القطاع الثقافي السعودي، وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

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وستعلن الوزارة خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل شاملة للبرنامج وآليات التقدم والتسجيل والشروط واللوائح الخاصة بالبرنامج.

عن برنامج الابتعاث الثقافي:

تأكيد على دعم القيادة اللامحدود لتطوير قدرات قطاع الثقافة

يؤكد أن التعليم جوهر مشروع وزارة الثقافة

دليل على أن النشء أساس أي عملية تطويرية للقطاع

الابتعاث الثقافي سيركز على:

الموسيقى

المسرح

صناعة الأفلام

الآداب والفنون البصرية

فنون الطهي

التصميم

المتاحف

سيبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج وفق 3 مسارات رئيسة:

مسار الطلاب والطالبات الدارسين حاليا على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية

من تقدموا مسبقا بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة

مسار الطلاب والطالبات الراغبين في تقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي

يعد خطوة أولى في طريق طويل لتعزيز الثقافة والفنون في التعليم العام والعالي ورفدها بالقدرات والكفاءات

سيسهم في تلبية الطلب في السوق المتزايد بالتخصصات الثقافية والفنية