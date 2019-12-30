إزالة أحواش مخالفة في عسيلة الشرائع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكنت بلدية الشرائع الفرعية في العاصمة المقدسة بالتعاون مع الضبط الإداري من إزالة تعديات عبارة عن أحواش في العسيلة بمساحة إجمالية 15000 م2.

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من جهة ثانية أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة أمس، 40 لوحة إعلانية ودعائية مخالفة بعدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن حملاتها الميدانية لإزالة التشوه البصري.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد المشيخي، أن استمرار الحملات الميدانية بشوارع المنطقة لإزالة اللوحات الدعائية والإرشادية غير المطابقة للوائح والاشتراطات البلدية للحد من التشوه البصري، مؤكدا أن هذه الجهود امتداد لحرص أمانة العاصمة المقدسة على العقود المبرمة مع شركات الدعاية والإعلان، للحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وإزالة العشوائيات التي تخدش المظهر العام.

ولفت إلى أن أعمال الإزالة جرت بعد إخطار مراقبي قسم الأسواق أصحاب هذه اللوحات المخالفة بتصحيح أوضاعها من خلال أخذ التصريح لها والالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.