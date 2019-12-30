وظائف «مطور برامج» في العدل بالمرتبة السابعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة العدل حاجتها لشغل وظائفها الشاغرة «مطور برامج» بالمرتبة السابعة (للرجال) في مدينة الرياض.

وقالت إن الوظائف ستشغل عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي.

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وأوضحت أن التقديم سيكون متاحا خلال هذا الأسبوع من خلال بوابة الوزارة www.moj.gov.sa وسينتهي الخميس 7 جمادى الأولى الساعة 12 مساء.

وذكرت وزارة العدل أن الشروط التي يجب توفرها فيمن يريد التقدم لوظيفة مطور برامج أن يكون المتقدم سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين، وتوفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يقوم المتقدم خلال التسجيل في الموقع برفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة.

وشددت على أنه في حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب، مشيرة إلى أنها ستعلن النتائج عبر موقعها على شبكة الانترنت.