ضبط 14 عربة لباعة مخالفين في البلد بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رصدت بلدية البلد الفرعية في محافظة جدة 38 من المخالفات بنطاق فرعها، حيث تنوعت ما بين بسطات وعربات عشوائية في عدد من المواقع المنتشرة على الطرق والأرصفة، وذلك ضمن عمليات تفتيشية واسعة بمساندة إدارة الرقابة التجارية وإدارة الضبط الميداني.

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان أن الفرق التفتيشية التابعة للبلدية وبالتعاون مع الإدارات المختصة بالأمانة نفذت جولة على حي الهنداوية والسبيل شملت «سوق اليمن» و«سوق الخيمة»، حيث جرى إزالة 24 بسطة عشوائية، ومصادرة 14 عربة للباعة الجائلين المخالفين.

وأشار إلى أنه جرى مصادرة 18طنا من المواد الغذائية، وعدد من مستلزمات تجهيز الأطعمة المخالفة للاشتراطات الصحية، وتم تسليم بعض المواد الغذائية للجمعية الخيرية، فيما جرى إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.