إنجاز مسار مترو مكة بالطريق الموازي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

أنهى القائمون على مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرمة، الجزء الأول من الأعمال الإنشائية لمسار خط القطار (ب) التابع لمشروع مترو مكة الواقع ضمن مشروع الطريق الموازي، ويشتمل على محطتين للمترو، المحطة التبادلية (أ) القريبة من محطة قطار الحرمين ومحطة (ب) تحت جامع الملك عبدالله، وعلمت «مكة» أن مشروع طريق الملك عبدالعزيز وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أنهى جميع الأعمال الإنشائية المتعلقة بمسار المترو، والتي تتقاطع مع المشروع بحيث أصبحت البنى التحتية لمسار خط القطار (ب) جاهزة، وجرى عمل خطين للمحطة الانتقالية (أ) في المشروع، أحدهما يخدم مسار خط المترو (ب) باتجاه محطة مسجد الملك عبدالله، والآخر يخدم مسار خط المترو القادم من الشمال إلى الجنوب.

وأشارت المعلومات إلى أن محطات القطار في مشروع طريق الملك عبدالعزيز تخدم من جهة مرتادي الطريق القادمين إلى العاصمة المقدسة، كما تخدم مسارات مشروع مترو مكة والذي يربط جميع أجزاء المدينة بعضها ببعض.

مترو مكة:

182 كلم طوله الإجمالي

88 محطة يضمها

4 مسارات لشبكة النقل العام بالقطارات:

الخط (أ):

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من طريق الليث إلى طريق السيل، بطول 54,2 كلم ويشتمل على 27 محطة

الخط (ب):

من محطة الجمرات (نهاية قطار المشاعر) إلى طريق مكة - جدة السريع (بالقرب من نقطة تفتيش الشميسي)، بطول 32,1 كلم ويشتمل على 15 محطة

الخط (ج):

من طريق المدينة (بالقرب من نقطة تفتيش الجموم) إلى جامعة أم القرى بالعابدية، بطول 48,1 كلم ويشتمل على 21 محطة

الخط (د):

من طريق مكة - جدة القديم إلى شارع إبراهيم الخليل، بطول 47,3 كلم ويشتمل على 25 محطة