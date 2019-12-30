تأجيل التسجيل في اختبار رخصة المعلمين المهنية يثير جدلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين تفاعل كثير من المعلمين والمعلمات خلال وسم «نتائج كفايات المعلمين»، متسائلين عن موعد الإعلان عن النتائج، أوضح مركز قياس عبر حساب خدمة المستفيدين عن موعد إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات.

وقال قياس في تغريدة عبر تويتر: ستعلن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات الخميس 7 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 2 يناير 2020م.

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وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت أمس الأول عن تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، لافتة إلى أن مواعيد التسجيل والاختبارات ستعلن لاحقا.

وأوضحت الهيئة أن السبب جاء بعد تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 1440/‏10/‏9 ليكون بتاريخ 1441/‏11/‏10.

وجاء في نص البيان الذي نشرته الهيئة عبر حسابها في تويتر، أنه بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 816 وتاريخ 19/‏ 4/‏ 1441هـ، حول تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 9/‏ 10/‏ 1440هـ، ليكون بتاريخ 10/‏ 11/‏ 1441هـ الموافق 1/‏ 7/‏ 2020م؛ فإنه تم تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وسيتم الإعلان عن مواعيد التسجيل والاختبارات لاحقا.