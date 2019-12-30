شعار جديد ومتجر للمنتخبات السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

يعكف مسؤلوو الاتحاد السعودي لكرة القدم على دراسة تغيير شعارات المنتخبات بجميع فئاتها ودرجاتها، وتصميم شعار جديد، وذلك تمهيدا لإعلان إنشاء أول متجر خاص بالمنتخب على غرار متاجر الأندية التي حققت نجاحا كبيرا، وكذا متاجر متنقلة ترافق المنتخب الأول في مواجهاته التي يخوضها سواء الرسمية أو الودية.

ويهدف الاتحاد السعودي من فتح متاجر المنتخب في جميع المدن الرئيسية إلى تحقيق مورد مالي جديد يساهم في رفع إيرادات اتحاد اللعبة، وكذلك حماية شعار المنتخب من استغلاله بطرق غير نظامية، لا سيما على صعيد القمصان عن طريق إغراق السوق المحلي بصناعة مقلدة.

ولم يكشف مصدر المعلومة المدة الزمانية التي يستغرقها تصميم الشعار الجديد والموعد المقترح لإعلان ذلك المشروع التاريخي والأول من نوعه في المنتخابات السعودية.