الرفيعي أول «رولنج دراج»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفائزين الأوائل بالمراكز الثلاثة لجميع الفئات بالجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية «رولنج دراج» التي اختتمت أمس الأول بمشاركة أكثر من 95 سيارة ودراجة نارية، ففي

الفئة المفتوحة حصل المتسابق محمد الرفيعي على اللقب، فيما ذهب المركز الثاني لمحمد حسين أبوحيزة، أما المركز الثالث فحصل عليه نايف العيساوي.