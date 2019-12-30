«منقيتا» الدوسري وهادي تتصدران مسابقة الجمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة حصلت «منقية» مجعد الدوسري على المركز الأول في فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد)، فيما خطفت «منقية» هادي الدوسري المركز الأول لفئة 50 سيف الملك. Advertisements والمنقية هي الناقة السمينة التي في عظامها نقى - أي مخ. وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام بالصياهد_ 120 كلم شرق الرياض، شهد أمس انطلاقة مسابقات «الجمل»، حيث استعرضت 20 منقية لون (الشقح) أمام لجان التحكيم، منها 8 منقيات في فئة جمل (30 شلفا ولي العهد)، و12 في فئة (50 سيف الملك). الفائزون بفئة (شلفا ولي العهد) مجعد الدوسري

محمد بن شوية

جدعان بن شوية

سيف الشلوي

فيصل العتيبي

ثقل الدوسري

محمد السبيعي

الكويتي فهيد الدوسري الفائزون بفئة (سيف الملك) هادي الدوسري

موسى الموسى

سيف الشلوي

فايع المحياني

الكويتي مبارك الشهري

سعد السبيعي

بجاد العصيمي

حامد العنزي

حشيفان البقمي

غازي العتيبي.



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