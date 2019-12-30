السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي ذكرت سلطات مطار أنديرا غاندي الدولي في الهند أن نحو 500 رحلة جوية من وإلى مطار نيودلهي تأخرت أمس بسبب الضباب الكثيف. كما تم إلغاء 8 رحلات على الأقل. Advertisements وقال متحدث باسم المطار الرئيسي في نيودلهي إن الرؤية العامة تحسنت قليلا عند الساعة الثالثة مساء (0930 بتوقيت جرينتش). وأوضح المتحدث أنه طلب من الركاب الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على المزيد من التحديثات. وتشهد دلهي حاليا أطول موجة من الطقس البارد منذ 22 عاما، حيث انخفضت درجة الحرارة لتصل إلى 2,6 درجة مئوية في وقت مبكر من صباح أمس.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الضباب يؤخر 500 رحلة في مطار نيودلهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.