ما الوجبات الملائمة لرحلات التزلج؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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الجوع الشديد جزء من متعة قضاء اليوم بكامله على المنحدرات في منتجع للتزلج، ولكن تناول الطعام في مطاعم منتجعات التزلج أو متاجرها يمكن أن يكون باهظا للغاية، خاصة للأسر التي لديها أطفال.

يعلم مؤلف كتب الطهي داجمار فون كرام، الأطعمة ذات المذاق الجيد ويمكنها تحمل رحلة المنحدرات. ويقول خبير التغذية «على عكس النصائح المعتادة، الوجبات الخفيفة للرياضات الشتوية يجب أن تكون ذات سعرات حرارية مرتفعة».

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ويقول «ما يمكن تناوله بسهوله في الخارج هو الخبز الملفوف المحشو». ويمكن على سبيل المثال، حشو خبز ملفوف بمعجون الحمص أو السمسم أو جبن كريمي ثم إضافة بيض مسلوق وشرائح الخيار لأفضل حشو.

ويمكن وضع الوجبات الخفيفة في علبة بلاستيكية. ويقول فون كرام «إنها لن تنهرس في العلبة، إضافة إلى أن المرء لن يلجأ لورق الألومنيوم، إلى جانب أنه ليس من السهل الوصول إلى صناديق القمامة عندما يكون المرء على المنحدرات طيلة اليوم».

وبالطبع سينتاب المرء العطش خلال الرحلة، وينصح خبير التغذية بترك المياه في المنزل. وعوضا عنها خذ عصير فاكهة في حافظة. ويقول فون كرام «إضافة الفواكه المجففة إلى مشروب التفاح أو البرتقال الساخن يكون مذاقه مميزا للغاية».