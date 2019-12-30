وفاة إطفائي متطوع في حرائق غابات أستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سيدني لقي رجل إطفاء متطوع حتفه أمس أثناء مكافحته حرائق الغابات التي اندلعت شرق أستراليا، حسبما أعلنه جهاز إطفاء الحرائق في المناطق الريفية. Advertisements وقال جهاز إطفاء الحرائق عبر تويتر إن رجل الإطفاء توفي عندما انقلبت شاحنة الإطفاء الخاصة به في منطقة جينجيليك. وأصيب اثنان من رجال الإطفاء بحروق في الحادث. وقال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، جلاديس بيريجليان، عبر تويتر «تقف الكلمات عاجزة في مثل هذه الأوقات».



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