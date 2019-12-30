1.6 مليار دولار عجز في أول ميزانية سودانية بعد البشير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

أجاز المجلس التشريعي الموقت في السودان (مجلس الوزراء والمجلس السيادي) مشروع الموازنة العامة لعام 2020، بعد التعديلات المدرجة عليها بتجميد تحرير أسعار الوقود، وبعجز كلي يصل إلى 73 مليار جنيه (1.62 مليار دولار).

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وذكر موقع «سودان تريبيون» أن المجلسين عقدا اجتماعا مشتركا ناقش موازنة العام الجديد، وتمت إجازتها بعد تداول استمر ساعات عدة.

وهذه هي أول موازنة للحكومة الانتقالية التي تسلمت مقاليد الحكم بعد عزل نظام الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي، في تصريح أعقب الاجتماع إن تقديرات الإيرادات للميزانية تصل 568.3 مليار جنيه (الدولار يساوي 45.15 جنيها سودانيا)، واعتبرها «قفزة كبيرة» من الإيرادات المقدرة في العام الماضي، فيما تبلغ المصروفات 584.4 مليار جنيه، ليكون العجز الجاري نحو 16.1 مليار جنيه، بينما يصل العجز الكلي إلى 73 مليار جنيه.