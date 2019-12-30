الرئيس الفلسطيني: لا انتخابات بدون القدس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أنه لن يتم إجراء انتخابات فلسطينية بدون القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول «لن نجري انتخابات دون أن تكون القدس داخل هذه الانتخابات، أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية».

Advertisements

وأضاف «هناك من يقولون أصدروا المرسوم الخاص بالدعوة للانتخابات، ولكن من الذي يضمن لنا أن تكون القدس من ضمن المناطق التي ستجري فيها الانتخابات، لا يستطيع أحد أن يعطي ضمانة، ولا نقبل ضمانات في الهواء، إذا لم نحصل على موافقة رسمية أننا يجب أن نجري هذه الانتخابات في قلب القدس لأهل القدس، أقول لكم بصراحة لا نستطيع أن نجري انتخابات».

وانتقد الحوارات الجارية للتهدئة بين إسرائيل وغزة، وقال «مع الأسف الشديد، تجري حوارات حول تفاهمات للتهدئة في غزة، يعني هنا الضفة الغربية تمنع عنا الأموال وتقضم الأرض وهناك تصنع تفاهمات للتهدئة وتفاهمات للسكوت».

وقالت الرئاسة الفلسطينية «إنها لن تعطي إسرائيل فرصة فرض سياسة الأمر الواقع» فيما يتعلق بالانتخابات.

وتطالب حركة حماس عباس بإصدار المرسوم الخاص بتحديد موعد الانتخابات العامة دون انتظار موافقة إسرائيل على إجرائها في القدس.