«مهرجان تميز» في الخرج خلال إجازة الطلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخرج

تحت شعار «مهرجان تميز»، تطلق إدارة تعليم الخرج الأحد المقبل مهرجان أندية الحي الترفيهية والتعليمية، التي تقام فعالياته في مقرات أندية الحي للبنين والبنات في كل من السيح، الدلم، الهياثم، اليمامة، السلمية، ونعجان، ويستمر عشرة أيام.

وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي أن المهرجان الذي يقام خلال إجازة منتصف العام الدراسي، يشتمل على جملة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، ويتخللها إقامة مسابقات ثقافية ومنافسات رياضية متعددة، فضلا عن العروض الفنية ومراسم الأطفال ودورات تطوير الذات، إلى جانب الديوانيات والمخيمات المخصصة للأمسيات الشعرية، مشيرا إلى أن هذه المهرجانات تمد جسور التواصل مع أنديه الحي الترفيهية والتعليمية، وتعرف بمحتواها.