القضاء العراقي يطالب بسرعة تحقيقات مقتل المتظاهرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب الادعاء العام بمجلس القضاء الأعلى في العراق أمس، رئاسات المحاكم بسرعة إنجاز التحقيقات المتعلقة بمقتل وإصابة المحتجين والإبلاغ بنتائج الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن «رئاسة الادعاء العام أوعزت إلى الهيئات التحقيقية القضائية المشكلة بسرعة إنجاز التحقيق في حوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام خلال التظاهرات التي شملت عددا من المحافظات».

وبحسب بيانات رسمية فإن أكثر من 489 عراقيا قتلوا خلال المظاهرات التي تجتاح العراق منذ الأول من أكتوبر ضد التدخلات الايرانية.