البحرين: القصف الأمريكي يردع الأعمال الإجرامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعربت البحرين عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة على منشآت لكتائب حزب الله في كل من العراق وسوريا.

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ولفتت، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس، إلى أن هذا يأتي ردا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية.

وأشادت بالدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة، وجددت موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد قتل متعهد أمريكي أخيرا في هجوم صاروخي استهدف قاعدة بالعراق.