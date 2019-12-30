وصول أول فوج معتمرين عبر منفذ ميناء ينبع التجاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ينبع

استقبلت إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع أمس أولى رحلات المعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية الشقيقة، لأداء مناسك العمرة هذا العام 1441هـ، عبر منفذ ميناء ينبع التجاري، والبالغ عددهم 995 معتمرا.

وأكد مدير إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع علي المرواني أنه وصل أول فوج بحرا عبر ميناء ينبع التجاري لهذا العام، حيث تخلل ذلك برنامج استقبال بمشاركة الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، وقدمت الهدايا والورود للمعتمرين ابتهاجا بقدومهم.

وقدم المرواني شكره لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة لجهودها في خدمة ضيوف الرحمن، مثمنا توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، ومتابعة محافظ ينبع وإشراف ومتابعة وزير الحج لتذليل كل العقبات وتقديم الجهود الحثيثة من خلال توفير الطاقات الفنية والبشرية، ومواكبة التطوير المستمر وتجويد الخدمة والاستفادة من البرامج التقنية الحديثة لتسهيل حركة وانسيابية الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتقديم كل ما من شأنه راحة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، سائلا المولى القدير أن يؤدوا المناسك بكل طمأنينة ويسر حتى عودتهم إلى بلادهم بالسلامة.