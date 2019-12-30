ملتقى لتوظيف مستفيدي الضمان بالقطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القطيف

ينظم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف ممثلا بإدارة التمكين، بعد غد، ملتقى التوظيف الخامس لمستفيدي ومستفيدات الضمان، وذلك بمقر المكتب بحي الناصرة.

وأوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف الدكتور فاروق الكوي أن الملتقى يهدف إلى تنمية أجيال منتجة للوطن، وهو ما تسعى إليه الوزارة للوصول للأهداف المنشودة، وذلك في إطار إدراك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للدور المنوط بها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقا من رؤية المملكة 2030 في تمكين مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

ودعا طالبي العمل للحضور والتقديم على الفرص الوظيفية المتاحة لدى الجهات المشاركة بالملتقى، وذلك من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، مع ضرورة إحضار السيرة الذاتية.