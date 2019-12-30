مصادرة مواد غذائية وإغلاق 10 منشآت تجارية بالخفجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صادرت بلدية محافظة الخفجي مواد غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية بوزن 279 كجم من المواد المتنوعة، إضافة إلى إغلاق 10 منشآت تجارية وصحية لعدم وجود تراخيص مهنية، ومخالفة أنظمة الصحة العامة، وذلك خلال ربيع الآخر الماضي، ضمن حملات رقابية عدة على المنشآت الصحية والتجارية للتأكد من سلامة الأغذية والنظافة الشخصية للعمالة، وحصولهم على الشهادات الصحية وضمان تقديم الوجبات الغذائية الصحية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، أن هذه الحملات شملت زيارة 126 منشأه صحية، كالمطاعم والمخابز والحلويات والمغاسل، للتأكد من سلامة الأغذية والنظافة الشخصية، وتمت مصادرة مواد غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية، وتحرير 24 إشعارا لمخالفة الاشتراطات الصحية والتجهيزات الفنية.

وأشار المهندس الحميداني إلى أن الحملات الرقابية تهدف إلى التأكد من سلامة صلاحية المواد الغذائية من التلف والفساد، والحرص على طرق التخزين السليمة، وحصول العاملين على الشهادات الصحية التي تؤكد خلوهم من الأمراض، لحماية المستهلك، ومدى تقيدهم بالزي الرسمي الموحد، داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات الخاصة بالمنشآت التجارية والصحية، من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 عبر نظام بلاغاتي التفاعلي بأمانة المنطقة الشرقية.